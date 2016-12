Este miércoles la película Harry Potter y la Piedra Filosofal está cumpliendo 15 años de su estreno en los cines y por esta razón, decidimos mostrarte 48 datos que quizá no conocías de esta saga escrita por JK Rowling y protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Así que adelante, conozcamos estos datos.

1.- Un agente de la productora Warner Bros. compró los derechos de la película a un bajo precio, antes del éxito del primer libro.

2.- La película obtuvo $968 millones de dólares, siendo la tercera película con más ganancias de la historia (seguida por Titanic y The Lord of the Rings: The Return of the King).

3.- JK Rowling insistió en que todos los actores fueran Ingleses. Sin embargo, Fiona Shaw (Petunia Dursley), Devon Murray (Seamus Finnigan), y Richard Harris (Albus Dumbledore hasta HP2) son de Irlanda. Así mismo, Eleanor Columbus (Susan Bones), Verne Trover (Griphook), y Zoë Wanamaker (Madam Hooch), son de los Estados Unidos.

4.- JK Rowling aprobó el guión, escrito por Steven Kloves, antes de comenzar la producción.

5.- Las versiones en VHS y VCD tenían las escenas borradas luego de la película, pero el DVD las tenía como Easter Eggs (escondidas). Los fanáticos, al no saber esto, se sintieron estafados tras comprar los discos. Por lo tanto, el website HarryPotter.com publicó un artículo acerca de cómo acceder a las escenas eliminadas. Como disculpa, al parecer, en el DVD de la película Harry Potter y la Cámara Secreta, las escenas podían visualizarse inmediatamente.

6.- El personaje de Peeves fue actuado por Rik Mayall. Sus escenas se filmaron, pero fueron eliminadas en la edición de la película. Sin embargo, no fueron incluidas como escenas eliminadas en el DVD.

7.- Robbie Coltrane fue la primera persona en ser contratada, tras sugerencia directa de la autora JK Rowling, quien declaró que siempre pensó en él para el papel de Rubeus Hagrid.

8.- Richard Harris aceptó el papel de Albus Dumbledore, porque su nieta le advirtió que no le volvería a hablar si no lo hacía.

9.- Inicialmente, Steven Spielberg iba a ser nombrado director de la película, pero se dice que no le gustó que la autora JK Rowling pidiera que todos los actores fueran Ingleses. Spielberg quería que el papel de Harry le fuera otorgado a Haley Joel Osment (The Sixth Sense, A.I.).

10.- Otros cadidatos para la dirección fueron Jonathan Demme, Brad Silberling, y Terry Gilliam. Éste último fue sugerido directamente por parte de JK Rowling. Finalmente, el estudio escogió a Chris Columbus, debido a su experiencia en la dirección de actores jóvenes.

11.- La hija de Chris Columbus le pidió muchas veces a su padre que dirigiera la película. Él finalmente aceptó luego de leer el libro que ella misma le prestó.

12.- Muchas personas protestaron por la escogencia de la Catedral de Gloucester para las escenas correspondientes al Gran Comedor, pues no aceptaban que la iglesia se relacionara con la hechicería. Los protestantes escribieron cartas a los periódicos locales, indicando que la filmación era una blasfemia y que bloquearían el acceso a los miembros del equipo de producción. Sin embargo, al final solo uno de los protestantes acudió para bloquearles el paso.

13.- En los Estados Unidos, el título de la película se cambió a Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter y la Piedra del Hechicero), así que todas las escenas en las que se menciona la Piedra, fueron filmadas dos veces, cada una con pronunciación diferente.

14.- El set de la cabaña de Hagrid fue demolido al final de la filmación, para evitar la invasión por parte de los fanáticos.

15.- El gato utilizado para las escenas de la Sra. Norris, se escapó una vez del set, pero regresó dos días después.

16.- Aunque la entrada a la estación del Expreso de Hogwarts se encuentra entre los andenes 9 y 10 de la Estación King’s Cross, la filmación de éstas escenas se realizó entre los andenes 4 y 5.

17.- Cuando Hagrid toca la flauta al frente de su cabaña, está interpretando el tema principal de la película, Hedwig’s Theme.

18.- Entre los retratos utilizados para decorar el Castillo de Hogwarts, se encuentra uno de la autora Anne Boleyn, en el cual aparece la esposa del Rey Enrique VIII, madre de la Reina Elizabeth I. Esto se hizo debido a la antigua creencia de que Anne Boleyn era una bruja.

19.- En la Sala de Trofeos, aparece una gran medalla otorgada a Minerva McGonagall por su buen desempeño como jugadora de Quidditch. Así mismo, puede observarse el Premio por Servicios Especiales al Colegio, otorgado a Tom Riddle. Igualmente, junto al trofeo de James Potter, aparece un trofeo otorgado a R.J.H. King. Este nombre hace referencia a John King, supervisor de dirección de arte de la película.

20.- Contrariamente al libro, en la película se revela que el 12avo uso de la sangre de dragón corresponde a la limpieza de hornos.

21.- Para interpretar a Hedwig, se utilizaron tres lechuzas llamadas Ook, Gizmo, y Sprout. Sin embargo, Gizmo tuvo mayor participación que las otras dos.

22.- El actor Warwick Davis interpretó a dos personajes en ésta película: al Profesor Filius Flitwick y la voz del duende que atiende a Hagrid y a Harry en Gringotts, quien fue interpretado físicamente por Verne Troyer.

23.- En las primeras versiones del guión, la actriz Drew Barrymore (E.T., Charlie’s Angels), iba a tener una corta aparición. Ella lo solicitó, pues es muy fanática de los libros. Algo similar ocurrió con la presentadora Rossie O’donell y el actor Robin Williams (Mrs. Doubtfire, Hook).

24.- Inicialmente, el actor Tim Roth estaba postulado para interpretar a Severus Snape. Sin embargo, rechazó la oferta debido a sus compromisos con la película The Planet of the Apes. Luego, se supo que la misma JK Rowling pidió que el papel lo interpretara Alan Rickman.

25.- Ya que la única persona que sabe lo que ocurrió la noche del asesinato de los Potter es JK Rowling, ella misma escribió la parte del guión donde aparecen esas escenas.

26.- Todas las escenas del Banco Gringotts se filmaron en la Embajada de Australia en Inglaterra. Las tomas exteriores corresponden a las Silver Vaults (Bóvedas Plateadas), ubicadas cerca de dicha embajada.

27.- Inicialmente, se pensó en el actor Gabriel Thomson para el papel de Harry Potter.

28.- El actor que hace el doblaje de acción de Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), es el famoso jugador de rugby, Martin Bayfield.

29.- En las escenas de Privet Drive, la dirección de arte solicitó que sólo se incluyeran autos Vauxhalls. El auto utilizado por los Dursleys fue un Vauxhall Vectra del año 2000.

30.- Inicialmente, el actor David Thewlis (Remus Lupin) fue considerado para el papel de Quirinus Quirrel.

31.- Inicialmente, la película iba a filmarse en el Lancing College de West Sussex, pero el rector en ése tiempo, Peter Tinniswood, rechazó una oferta de mucho dinero, diciendo que “el colegio es para la educación, no para Hollywood”.

32.- Aunque la voz del actor Daniel Radcliffe (Harry Potter) cambió durante la producción, él mismo pronunció todas las líneas de sus diálogos. Las escenas se firmaron en orden cronológico, así que puede percibirse que su voz va cambiando a lo largo de la película. Sin embargo, un tabloide de Londres publicó erróneamente que otro joven actor dobló algunas de las líneas de Daniel.

33.- Durante la filmación, el actor Daniel Radcliffe (Harry Potter) cambió la pantalla del teléfono celular del actor Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) al idioma Turco. Coltrane tuvo que llamar al padre de la diseñadora de peinados Eithne Fennel, quien es de Turquía, para poder cambiar la pantalla al lenguaje original.

34.- Esta película tiene el record de proyección en la mayor cantidad de cines el día del estreno en los Estados Unidos, con un total de 3.762.

35.- En los libros, se indica que el cumpleaños de Harry es “un día de Julio”. Sin embargo, se reportó que la autora JK Rowling, y los actores Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Richard Griffiths (Vernon Dursley) cumplían años el 31 de Julio. Más adelante se reveló que el cumpleaños de Daniel es el 23 de Julio, así que la noticia de que su cumpleaños es el mismo día que el de Harry, fue solamente una treta publicitaria.

36.- Durante la película, nunca se pronuncia el nombre de la Sra. Norris ni el de Hedwig.

37.- Al igual que en el libro, la inscripción del espejo de Oesed es: Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Al leerla al revés, dice: I show not your face but your heart’s desire.

38.- La palabra “bloody” (maldito) aparece seis veces en la película, al igual que “arse” (trasero) una vez, “bugger” (importar un rábano) una vez, y “blusted” (maldición) dos veces. Debido a esto, y a algunas escenas tenebrosas en el Bosque Prohibido, la película obtuvo una clasificación PG.

39.- Nicholas Flamel, mencionado como el creador de la Piedra Filosofal, fue de hecho un alquimista real, de quien se cree que pudo crear dicho objeto. También se dice que su muerte estuvo marcada por “extrañas circunstancias”. Incluso, se rumora que aún podría estar vivo, y que de estarlo, tendría una edad aproximada a la que se indica en la película, es decir, 665 años.

40.- En los créditos finales, se indica erróneamente que Will Theakston interpretó a Marcus Flint, y que el actor Scott Fern interpretó a Terence Higgs. Aparentemente, la productora Warner Bros. confundió sus nombres y sus personajes al realizar un memorando para la prensa. Subsecuentemente corrigieron los nombres ante la prensa, pero no corrigieron los créditos de la película, así que aparecen Will Theakston como Terence Higgs y Scott Fern como Marcus Flint.

41.- John Williams compuso una pieza musical específicamente para el trailer de la película, la cual se encuentra en la banda sonora con el título The Prologue. Hasta el año 2002, él solo había realizado esto para la película de Steven Spielberg Hook.

42.- La locomotora del Expreso de Hogwarts utilizada para la filmación, la cual es de clase Hall 4-6-0 de 1937 No. 5972, perteneció originalmente a la compañía Great Western Railway. En esa época, tenía el nombre Olton Hall.

43.- En la escena del Troll en el baño, el actor Daniel Radcliffe no estuvo realmente sobre el cuello de la criatura, sino que su imagen fue agregada digitalmente.

44.- En el juego ajedrez mágico de Ron, la Reina de color rojo pertenece a Lewis Chessmen, pues es una de las piezas de ajedrez más importantes, que data del siglo XII. Fue encontrada en 1831 en una playa de Uig, Lewis. En total, se recuperaron 78 piezas, las cuales ahora están bajo el cuidado del Museo Nacional de Escocia y del Museo Británico de Londres.

45.- Actualmente, entre las Plataformas 9 y 10 reales de la estación King’s Cross, está ubicado un letrero que dice Station 9 ¾, para que los fanáticos de Harry Potter puedan tomarse fotografías.

46.- Otro actor tenido en cuenta para interpretar el papel de Harry Potter, fue Gabriel Thomson.

47.- La calle en la cual está ubicado El Caldero Chorreante es la misma en la que se filmó una de las escenas de la película Entrapment, en la cual Sean Connery parquea su auto para esperar a Catherine Zeta-Jones, quien se encuentra en una tienda de antigüedades.

48.- La cicatriz de Harry no se dibujó en el centro de la frente del actor Daniel Radcliffe (Harry Potter) por solicitud de JK Rowling, debido al trabajo de arte de los libros. En las portadas, la cicatriz aparece centrada, pero en el texto nunca se ha especificado su posición exacta.