Hoy - 06:40 am





Atrás quedó el documento firmado, donde los informales aceptaron retirarse de la Calle Chimborazo, como las promesas de una mejor reubicación.



En ese sentido, ya se suman 40 comerciantes de la calle que se ubican en su antiguo lugar de trabajo, para poder generar recursos ante la difícil situación económica y piden un espacio por el mes de diciembre.



Ruth Centeno se instaló hace una semana, para aprovechar oportunidad de volver al negocio, ya que el año pasado tuvo que dedicarse al cuidado de su padre.



"No he tenido problemas, me estoy acomodando poco a poco y otros se han venido regresando a la zona. Otros no tienen dinero para invertir, por eso no se vienen", recordó Centeno.



Desde su arribo a la calle Chimborazo las ventas no están buenas, la gente siempre pasa y pregunta pero hay pocas compras.



Ahora Ruth piensa en generar recursos, para pasar unas navidades tranquilas. "En el Hotel Colonial hubo muchos problemas, porque también anexaron personas de otras calles y eso generó problemas y no llegamos a un acuerdo, menos tener dinero para terminar de construir el local", dijo.



En enero espera las indicaciones saber cuál será su futuro. "Vamos a trabajar acá hasta diciembre y después vemos que nos ofrecen".