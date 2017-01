Hoy - 05:20 pm

El peso. No importa que sea en kilos o libras, esos números nos traen a muchas de nosotras minutos de angustia a diario. Tener que librar esa batalla puede atentar contra el autoestima, o ser una motivación constante, todo depende del cristal con que se mire…

Si quieres mantenerte en forma y saludable, también debes tener en cuenta que no siempre los datos de la báscula son los reales. Por eso te dejamos esta serie de útiles consejos a seguir para no que no te alarmes cada vez que llega la hora de pesarte:

Siempre usa la misma báscula

Lo recomendable es que tengas una en casa, debido a que la precisión varía de un instrumento a otro.

A primera hora de la mañana

Y mejor si estás en ayunas, después de haber ido al baño y a la misma hora.

Sin ropa

Quítate tu pijama y ropa interior. Al estar desnuda, no le agregarás gramos adicionales a tu peso.

Nunca cuando tengas el período

Durante la menstruación las mujeres retenemos líquidos y estamos hinchadas, por lo que el peso puede ser ligeramente superior.

No lo hagas después de entrenar

Pesarte justo cuando terminas una clase en el gimnasio solo te conducirá a un engaño, ya que es obvio que pesas menos debido a la pérdida de líquidos. Ese peso lo recuperarás en cuanto te hidrates, pues no esta relacionado con la pérdida de grasa.

¡Por favor, no todos los días!

Para llevar un control saludable y no acongojarte por el resultado, es recomendable pesarte cada 15 días.