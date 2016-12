Hoy - 04:40 pm



Los buhoneros regresaron a la calle Chimborazo. Hay muchos trabajadores informales que anteriormente laboraban en este espacio que había sido recuperado para los ciudadanos en el mes de enero de 2015, pero, resulta que este miércoles muchos de ellos amanecieron otra vez en el lugar.



Alcides Álvarez, trabajador informal, comentó que fueron desalojados de dicho sitio por Warner Jiménez hace 22 meses. "Nosotros fuimos desalojados de acá. El exalcalde de Maturín nos brindó la oportunidad de tener un lugar digno para trabajar. Yo invertí parte de mis recursos, porque nos la entregaron incompleta".



Álvarez explicó que la necesidad lo lleva a seguir laborando en la calle, porque trabajar en una empresa con sueldo básico no es una prioridad en estos momentos.



"Muchas personas no se quisieron ir, yo soy chef de cocina y no consigo trabajo, por lo cual, me tuve que lanzar a la calle, porque con un sueldo mínimo no se puede mantener una familia, porque la deteriora completamente", dijo.



Estar en la calle Chimborazo le genera un poco más de recursos. "Una comida digna cuesta como ocho mil bolívares y ni dos sueldos básicos alcanza. Yo opino que un empleado no puede cubrir sus necesidades así".



Estos trabajadores informales se habían comprometido con el jefe de la Zodi, general Elías Moreno a respetar estos espacios, incluso con un documento firmado; sin embargo, ya se instalaron en el lugar. "El nuevo alcalde Wilfredo Ordaz dice que nos restituirá, porque nosotros queremos trabajar. Pasa que no todo el mundo tiene recursos para terminar de construir", recalcó Álvarez.



De momento un grupo de 30 trabajadores informales se mantienen laborando en la calle Chimborazo, al menos por todo el mes de diciembre.