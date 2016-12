Hoy - 10:20 pm

En Viento Colao hay más de 100 familias que sufren la ausencia del agua. La solución es ayudarse entre los vecinos o pagar a los camiones cisternas.



"Yo tengo 28 años viviendo en Viento Colao y no me he podido bañar en la regadera, mi hija tampoco, de resto es puro perolito. El servicio de agua es pésimo", dijo Auristela Aguilera, residente de la Calle 24-A con prolongación 21 del sector.



Aguilera explicó que "un cisterna nos cobran entre mil 500 y 2 mil bolívares por el tanque de mil 100 litros, además nos ayudamos cuando llueve. A veces dura 15 días, pero llevándolos hasta el extremo y reciclando para usar en el baño", además las calles están sin luz en las noches.