Los seres humanos no deben perseguir la eterna juventud sino buscar envejecer adecuadamente, coincidieron expertos de varios países que se reúnen en Medellín en el Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento.

En el inicio de este encuentro, que se extenderá hasta el sábado con la participación de 60 especialistas de 18 países, se destacó que el aumento en la expectativa de vida de las personas ha hecho que quieran mantener una apariencia joven y atractiva.

El cirujano reconstructivo y estético holandés Ali Pirayesh señaló que hace un par de décadas las abuelas ya estaban "viejas" cuando tenían 40 años, pero en la actualidad una persona que llegó a los 80 años apenas está envejeciendo.

"Hay que tratar de estar felices con nuestra piel y no perseguir la eterna juventud, sino buscar envejecer adecuadamente", dijo a Efe Pirayesh.

Enfatizó además en que desde la época de Cleopatra las personas "han estado fascinadas con la eterna juventud", pero la importancia que tomó estar bien en edades mayores le dio otra dimensión a la medicina estética.

"Muchos de los pacientes a los que les hago rejuvenecimiento facialdicen: Me siento de 40 años, pero me miro al espejo y me veo mayor. A estas personas les cambian su autoconfianza cuando se les hacen este tipo de procedimiento", relató Pirayesh.