El pan de maíz es un acompañante muy delicioso, tradicionalmente preparado con harina pero si no tienes en la despensa de tu cocina no te preocupes, acá te mostramos una receta bastante sencilla de preparar en la cual no te hará falta. ¡Toma nota!

Ingredientes:

700 gramos de grano de maíz.

200 gramos de azúcar.

200 gramos de mantequilla.

5 huevos.

Preparación: