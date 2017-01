Hoy - 06:00 am

Proviene del inglés hot dog y aunque muchos aseguran que su origen se remonta a las calles de Chicago, la verdad es que esta exquisitez, propia de los carritos de comida rápida, tuvo su cuna en tierras europeas hace unas cuantas décadas

En un principio la idea era muy simple: en un pan con forma alargada se colocaba una salchicha tipo Frankfurt o Wiener, hervida o frita, y se le acompañaba con algún aderezo como la mostaza.

O al menos así se dice que los inmigrantes alemanes prepararan sus hot dogs al llegar a Estados Unidos. Al ver esta preparación, la receta se fue haciendo cada vez más popular hasta poder encontrarla en las calle de todas las ciudades a principios del siglo XX.

En América del Sur adoptó diferentes nombres y sus preparaciones varían de región en región. En Venezuela es normal encontrar un perro caliente con ingredientes tan insólitos como queso, ensalada rallada, cebolla, papitas, aguacate, huevo, pepinillos, jalapeños y salsas de todos los sabores y colores.

Sin embargo, la preparación del perro caliente es muy simple y no hace falta salir de casa para poder comerlos, aunque hay que reconocer que en la calle tiene un sabor particular difícil de igualar con el método casero. Pero si tienes alguna reunión con tus amigos o no te provoca cocinar un platillo muy elaborado un día de fiesta o fin de semana, acá te dejamos la receta de los perros calientes:

Ingredientes:

4 panes de perro calientes.

4 salchichas tipo Wiener.

Ketchup, mostaza y mayonesa al gusto.

Preparación: