Hoy - 06:25 am

Ya me conocéis y sabéis de mi gusto por las recetas con toque oriental. El otro día, pensando en hacer un aperitivo original, se me ocurrió preparar estas alitas de pollo al curry que os recomiendo probar en cuanto podáis.

En esta ocasión las he hecho en el horno, porque me parece que quedan en su punto perfecto, pero también las podéis hacer fritas de forma tradicional. El secreto es preparar una buena marinada basada en el curry, rebozar bien las alitas y dejarlas una noche reposando en la nevera para que tomen el sabor. Se me hace la boca agua de recordarlas -y eso que las comí ayer-.

Ingredientes para 4 personas

6 alitas de pollo, 3 cucharadas de aceite de girasol, sal, mezcla de polvos curry, cebolla, pimiento rojo y una cucharadita de nuestro adobo de hierbas para hornear

Cómo hacer alitas de pollo al curry

Para hacer este aperitivo, he calculado tres porciones por persona. Como de cada alita sacamos dos, con seis alitas será suficiente para 12 porciones que nos dan para 4 personas. Nuestra primera tarea, -si no nos lo ha hecho el pollero- será dividir cada alita en los dos trozos carnosos.

Una vez tenemos las doce porciones, preparamos la marinada mezclando en un cuenco el aceite con el curry. Por otro lado trituramos un trozo de pimiento rojo y media cebolla para que casi no se noten y una vez mezclados, añadimos una cucharada sopera de la mezcla de hortalizas al cuenco.

Removemos bien y cuando la marinada tiene una textura fina, metemos las alitas y las removemos hasta que se embadurnen bien, dejándolas en la nevera hasta que las vayamos a cocinar, mejor de un día para otro.

En una fuente apta para horno, distribuimos las alitas y las horneamos a 190º C durante una hora, dando la vuelta cada 15 minutos para que se hagan de modo homogéneo y barnizando con más marinada si lo vemos necesario. Tienen que quedar bien tostadas, casi crujientes.

Tiempo de elaboración | 30 minutos más el reposo

Dificultad | Muy fácil

Degustación

Las alitas de pollo al curry son una opción original para un aperitivo con amigos, sirviendo dos o tres porciones sobre un fondo de ensalada. También son geniales para reuniones en casa en torno al televisor para ver un partido, una peli o una gala. En esos casos, son muy buenas para ir abriendo boca mientras llegan los platos principales.