Según cuenta una leyenda china, fue un accidente fortuito lo que permitió descubrir casi 3000 años a.C., que las hojas de Camellia sinensis en contacto con el agua se transformaban en una bebida aromática y refrescante que ayudaba a los monjes a alejar el sueño durante sus largas horas de meditación. Esa bebida sería conocida en todo el mundo como té, pero pasaron siglos antes de que fuera conocida en el mundo entero.

Hoy en día, junto con el agua, el té es la bebida más consumida en el mundo, según la Tea Associaton of the USA, que se describe como la máxima autoridad independiente reconocida en el té. Seguramente una de sus muchas variedades sea la bebida preferida de muchos de vosotros, así que vamos a descubriros 5 clases de té que seguramente no conocéis.

Incluso si sois unos auténticos fans del té, estoy dispuesta a apostar que al menos no habíais oído hablar de una de estas éxoticas variedades que os propongo. Seguid leyendo si os interesa saber sobre alguno de estos tipos de té realmente únicos y extraordinarios.

Té panda

Las panda son esos adorables osos originarios de China que a todos nos roban el corazón en cuanto los vemos. Parecen bastante inofensivos, pero seguro que vuestra percepción sobre estos simpáticos animales cambia cuando os diga que sus heces se usan para conseguir uno de los tés más caros del mundo.

Esta variedad fue creado en 2012 por An Yanshi, profesor de la Universidad de Sichuan y empresario que se considera un entusiasta del panda. Según él, los pandas sólo consumen bambú salvaje y absorben sólo el 30% de los nutrientes, por lo que el té que se obtiene al ser fertilizado con sus heces, de un sabor excepcional, favorece la cultura del reciclaje y el uso de fertilizantes orgánicos. Eso sí, si queréis probar esta variedad, sabed que medio kilo cuesta unos 130 euros.

Té de verduras

Los tés de verdura vienen a ser una especie de híbrido entre una sopa de verduras y el té tradicional. Existen fabricantes de este té orgánico que producen lo que ellos denominan como tés sabrosos y que incluyen sabores como brócoli, cilantro, zanahoria o tomate al curry de menta.

Se me ocurre que tal vez son una buena opción para introducir según qué vegetales en aquellas personas que no son muy partidarias de lo verde, pues según dice, tienen un buen sabor, bueno, exactamente igual que dicen que hacen. Aunque no tengo claro si al final este té no resulta como un puré claro y poco espeso de verduras, qué os parece ¿tendríamos que terminar acompañando nuestro té de unos picatostes de pan?Así que adelante y tratar con algunos trocitos de pan en su taza de té.

Té de labrador

Este té proviene de las hojas de un arbusto de hoja perenne que crece en Nueva Escocia. Sus hojas se han utilizado para hacer un té que sirve para tratar la tos y enfermedades infecciosas graves como la disentería y la lepra. El té de labrador debe ser bebido con precaución, pues tiene algunas propiedades narcóticas y producir vómitos, mareos o somnolencia, en grandes dosis puede incluso resultar tóxico.

Con este té se prepara una tisana, elaborada agregando una cucharadita de hojas secas en una taza de agua hirviendo, a continuación, se deja reposar durante cinco minutos. Se suele endulzar o enriquecer con otros sabores. Tiene efectos tónicos, relajantes y digestivos y es una valiosa fuente de ácido ascórbico. No obstante, debido a su toxicidad, debe ser consumido con precaución y sin superar una toma diaria.

Además, las hojas secas se utilizan para condimentar alimentos, tales como carnes, ensaladas, pasteles, salsas, sopas y cerveza. En la agricultura, puede ser útil para el control de plagas por sus propiedades insecticidas.

Té de vino

Sí, habéis leído bien, té de vino, aunque tranquilos, no os vais a emborrachar con él. Se trata de una línea de tés que se inspiran en el vino para conseguir una bébida única. Supone un giro interesante en la bebida más popular del mundo, y podemos encontrar sabores como el té verde Sauvignon o el Merlot de Té Negro.

Té Kombucha

El té Kombucha es una bebida fermentada a base de té, azúcar, bacterias y levaduras. Existe un gran debate acerca de los beneficios reales de esta bebida para nuestra salud. Algunos dicen que puede ayudar para mitigar el dolor en las articulaciones, para combatir el estreñimiento e incluso para la prevención del cáncer, pero existen opiniones que afirman no es tan saludable como parece.

En la preparación del té Kombucha es muy importante seguir estrictamente las normas básicas de higiene, es decir, hay que utilizar utensilios desinfectados y lavarse bien las manos para no provocar contaminación cruzada con ninguna otra bacteria o hongo y hacer crecer la bacteria equivocada.

¿Qué os han parecido estas 5 clases de té tan poco comunes? ¿Los conocíais? Estaremos encantados si habéis probado alguno de ellos, o todos, y queréis compartir vuestra experiencia con nosotros.