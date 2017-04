Tras su separación del dúo "Chino y Nacho" Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, relató en el programa Sábado en la Noche su experiencia durante su reciente estadía en Venezuela para asistir a movilizaciones opositoras.

Nacho desmintió los rumores sobre su interés de venir a Venezuela para promocionar su nuevo sencillo "Báilame" y no para movilizarse con la oposición.

"No voy a ir a tragar gas lacrimógeno y no voy a arriesgar que mis hijos se queden sin padre por un par de likes. Mi mayor ganancia está en cualquier lugar menos en Venezuela porque no contamos con ventas digitales ahí."