Hoy - 12:48 pm

El número de muertos por el derrumbe de un vertedero de Sri Lanka, que cedió el viernes sepultando 79 viviendas adyacentes con toneladas de basura, se elevó hasta 24 y el de heridos a 12.

"La cifra oficial de personas fallecidas hasta el momento en el desastre es de 24", dijo el portavoz de la Policía de Sri Lanka, Priyantha Jayakody, que detalló que unas 180 personas afectadas por el derrumbe han sido trasladadas a refugios temporales.

Explicó que las autoridades aún no han podido determinar el número total de personas afectadas, debido a que el incidente tuvo lugar durante la celebración de un popular festival en el país por lo que muchos de los habitantes de Meethotamulla no estaban en sus viviendas y personas que no residían habitualmente allí se encontraban de visita.

Las tareas de rescate y limpieza en la zona continúan en marcha en 4 puntos y en ellas participan 1050 miembros de las fuerzas de seguridad esrilanquesas, afirmó el portavoz del Ejército del país, Roshan Seneviratne.