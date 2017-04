Hoy - 12:40 pm

No la tendrá fácil Barcelona en el partido de este sábado. Deberá enfrentar tres obstáculos: su estado anímico, la presión y el rival (Real Sociedad).



Golpeado por el duro resultado (3-0) de mitad de semana ante Juventus (Liga de Campeones), el cuadro catalán necesita enfocarse en el torneo doméstico y no perder carrera para intentar seguir en la lucha por ese otro título.



Y lo confirmó el propio entrenador blaugrana, Luis Enrique: “Anímicamente no estamos al 100% pero el equipo va a dar la cara. Necesitamos esos puntos como inyección de moral y como recurso para seguir peleando por la liga”.



Sin el sancionado Neymar y el lesionado Mascherano, el turco Arda tomará el puesto del primero. El regreso de Busquets equilibrará la zona media.



“Tendremos que hacer un gran partido para poder sorprender”, dijo Eusebio, DT de Real Sociedad.