Hoy - 11:10 am

Si disfrutas del sabor y la textura del pescado crudo, como en el sushi, ceviche, poke o carpaccio, hay varias maneras de reducir el riesgo de infecciones parasitarias y bacterianas. Esto es lo que debes saber para disfrutar del pescado crudo de forma saludable.

1. Solo come pescado crudo que haya sido congelado

El consejo más importante a seguir es el de solo comer pescado crudo que ha sido congelado. El pescado debe ser congelado durante una semana a -20° C, o durante 15 horas a -35° C. Esta es una estrategia eficaz para matar a los parásitos. Pero ten en cuenta que algunos congeladores y freezers domésticos pueden no estar suficientemente fríos.

2. Compra el pescado a proveedores conocidos

Si quieres comer pescado crudo, asegúrate de comprar el pescado a restaurantes o proveedores de pescado de confianza, en quienes confías que han almacenado y manejado el pescado de manera adecuada.

3. Compra pescado refrigerado

Para comer crudo sólo debes comprar pescado refrigerado o exhibido debajo de una cubierta sobre una gruesa capa de hielo. Y asegúrate de que huele fresco. No comas pescado que huele a agrio o demasiado a pescado.

4. Consúmelo cuanto antes

Una vez que compras el pescado, no lo guardes por demasiado tiempo. Nunca dejes el pescado fuera del refrigerador por más de una o dos horas, pues las bacterias se multiplican rápidamente a temperatura ambiente. Y si lo guardas en el refrigerador, consúmelo dentro de un par de días después de comprarlo.

5. Mantén la higiene en la cocina

A la hora de manipular el pescado crudo, lávate las manos antes y después de hacerlo para evitar la contaminación cruzada. Además asegúrate de limpiar los utensilios de cocina y las superficies de preparación de alimentos antes y después.