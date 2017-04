Hoy - 11:20 am

¿En serio vas a seguir creyendo que la belleza hace la felicidad? O más bien, ¿que tener un cuerpo delgado, la piel clara y el cabello rubio es la solución a todos tus problemas?

Si aún lo piensas, tienes que empezar a cambiar esa visión hoy mismo. La belleza, como la plantean los medios y la publicidad, es sólo una creación para capitalizar.

Son muy pocas las mujeres en el mundo que tienen estas características, y al promover estereotipos tan sesgados, las empresas se benefician de la inseguridad y siguen creando productos para "devolvernos esa confianza perdida".

Lo bueno, es que cada una de nosotras puede decidir si se convertirá en esclava de este sistema o si reconocerá su valor como mujer, independiente de cuáles sean sus características físicas.

Si tienes un cabello crespo, grueso y frondoso, no lo escondas. No hay nada más hermoso que una mujer que se acepta a sí misma, con su naturalidad. No necesitas productos para reafirmar tu belleza: recuerda, tú eliges.