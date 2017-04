Hoy - 01:32 am

La lengua es un órgano muscular del cuerpo que principalmente se utiliza como medio para facilitar la comunicación y el sentido del gusto, sin embargo, recientes investigaciones han dado a conocer que la lengua revela cómo está tu estado de salud.

De acuerdo con un estudio publicado por The New York University, la apariencia de la lengua puede identificar la etapa en la que se encuentra el virus del VIH en el cuerpo de un paciente. Por medio de ella se sabe también si el tratamiento está dando resultados o no.

A continuación te mostramos lo que tu lengua dice sobre tu estado de salud…

Lengua rosa

Esta tonalidad de la lengua es un signo de una buena digestión y de una dieta equilibrada, es un sinónimo de estar saludable.

Lengua blanca

Nos habla de problemas intestinales o gástricos. Regularmente se torna de este color cuando existe un consumo excesivo de azúcares o harinas. Asimismo, puede indicar que existe un exceso de toxinas en los intestinos, le llaman toxemia.

Lengua roja

Esto es un signo de problemas en la garganta. También puede ser señal de consumo excesivo de grasas.

Cuando la lengua además de tener un tono rojizo está reseca y aparece alguna pequeña úlcera (afta) indica que es probable que exista alguna infección.

Lengua con ‘grietas’

Cuando estas grietas en la lengua aparecen y desaparecen puede deberse a la intolerancia de algún alimento, es importante detectar qué es lo que la provoca para eliminarlo de la dieta.

Lengua lisa

Cuando la lengua no tiene pequeños puntos rosas puede ser señal de anemia, la falta de hierro en la sangre o niveles muy bajos de hemoglobina.

La lengua revela cómo está tu salud, echarle un pequeño vistazo en el espejo por las mañanas puede darte muchas respuestas. Si notas alguno de estos signos es importante que acudas con un médico para que brinde el tratamiento adecuado.