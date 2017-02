Hoy - 07:33 pm

Katy Perry causó polémica a su paso por la alfombra roja de los Grammy. Y es que un comentario que hizo sobre el pasado de la princesa del pop, Britney Spears, no fue bien recibido por sus seguidores.

Perry, que llegó a la gala de los Grammy para presentar "Chained To The Rhythm", su nuevo tema, se detuvo en la alfombra roja para conversar con la prensa acreditada. Cuando Ryan Seacrest le preguntó la razón que la había alejado más de un año alejada del mundo de la música, Perry hizo la desafortunada comparación.

"Lo hice para proteger mi salud mental (...) Y me ha ido genial. ¡Aún no me he rapado la cabeza", comentó la intérprete en una clara alusión a lo que pasó con Britney Spears en 2007 cuando, mientras lidiaba con problemas emocionales, decidió afeitarse la cabeza.

Este no fue el único comentario que Katy Perry hizo sobre el pasado de Britney Spears. En otra entrevista a su paso por la alfombra roja de los Grammy dijo lo siguiente cuando se le preguntó por el color de su cabello: "Era el último tono en toda la gama de colores que me quedaba. He probado todos los otros colores y lo único que me queda por hacer ya es raparme la cabeza, pero eso lo estoy reservando para cuando me dé una crisis nerviosa a la vista del mundo entero. Estoy preparada y tampoco estoy muy lejos de que me suceda", manifestó la cantante.

EL DATO

Los fans de Britney Spears, al escuchar las declaraciones de Katy Perry, crearon el hashtag #KatyPerryIsOverParty, que logró ser una tendencia en Twitter.