Hoy - 05:50 pm

Este lunes el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, afirmó que el diálogo "sigue bien..." y que las diferencias se resuelven por la vía democrática.

Así mismo el parlamentario indicó que no prefieren informar mucho sobre los avances del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, lamentó que dentro de la oposición no se generen críticas hacia el gobierno por lo que afirmó que a la oposición le hace falta seriedad "nosotros mismos nos tenemos que hacer las críticas, no podemos esperar por ellos" manifestó.

Próximas Movilizaciones

Rodríguez invitó a los venezolanos para que participen en las diferentes "manifestaciones de apoyo a la revolución bolivariana" que se estarán llevando a cabo durante los próximos días.

Detalló que el próximo miércoles 16 de febrero se movilizarán en honor al "cantante del pueblo" Alí Primera, el domingo 19 se llevará a cabo la popular "marcha de los claveles" en el estado Falcón y para finalizar el lunes 20 se reunirán con el Comando Central en Caracas "Convocamos a todos los militantes a movilizarse con nosotros" informó.

Adicionalmente, Rodríguez ofreció un balance sobre las actividades que se realizaron en las diferentes ciudades del país durante el fin de semana.

"E ste fin de semana inició un nuevo formato de la revolución bolivariana, la misión de los Clap es que lleguen a todas las comunidades".

Finalmente, Rodríguez calificó como lamentable las acciones de protesta que se originaron durante el dia de la juventud este 12 de febrero: "Queremos lamentar que un pequeño grupo de la sociedad, haya terminado trancando la calle", indicó que la juventud revolucionaria es una juventud que ama y apuesta por el país "queremos llamar a la juventud para que se sume" indicó.