Hoy - 08:45 pm

Vestidos de novia y chaquetas de cuero suena como una combinación completamente fuera de lugar, sin embargo, es una forma mucho más creativa de celebrar el gran día

Para muchas su boda es uno de los momentos más inolvidables, es por ello que todo debe quedar a la perfección. Aquí cuenta -por supuesto- el vestido. Pero si no deseas una prenda típica y quieres demostrar tu lado más alocado puedes optar por una cazadora de cuero.

Esta chaqueta es perfecta para cualquier ocasión, puesto que es muy versátil. No obstante se debe cuidar de la cantidad de accesorios con que se combine.

Muchas fashion bloggers y celebridades han optado para utilizar esta prenda con vestidos largos o cortos. Con ello se logra un logra un look rebelde pero sin dejar de lucir femenina.

Vestidos de novia con chaquetas de cuero, ¿cómo combinarlos?

Afortunadamente cualquier tipo de vestido de novia combina muy bien con las cazadoras de cuero. Lo importante es tratar de no llevar muchas joyas porque puedes lucir muy recargada.

Si optarás por una prenda simple y delicada puedes complementarla con una chaqueta. Para que combine más se puede agregar en la cintura una cinta negra, la cual también acentuará la silueta.

Si quieres dejar a un lado los clásicos atuendo de boda y mostrar tu personalidad con él, puedes lograrlo. Si prefieres utilizar un vestido que no sea blanco, ¿por qué no el negro? A este le puedes añadir la cazadora negra para un look más rebelde.

También puedes usar un vestido corto con un par de botas negras y, por supuesto, la chaqueta para que demuestres tu estilo rockero.

No necesariamente las chaquetas deben ser exclusivamente negras. Para una boda en otoño puedes lucir una cazadora de color piel que lucirá muy bien con el tono de los árboles. En cambio si optas por casarte en invierno o verano, puedes usar una blanca, se verá muy bien con vestidos delicados y femeninos.

Puedes llevar este look hasta en tus damas de honor, por supuesto la novia siempre debe estar completamente en blanco.

Otra forma de demostrar tu amor por tu pareja es personalizando las chaquetas. Puedes añadir frases, imágenes o el apellidos de tu futuro esposo. Si quieren ir un poco más allá, él también puede utilizar una cazadora de cuero.

Qué tipo de chaqueta de cuero elegir

Al momento de utilizar la chaqueta en los vestidos de novia, debes seleccionar una que vaya acorde a tu figura.