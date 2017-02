Hoy - 02:10 pm

Como unos héroes fueron recibidos los jugadores y el cuerpo técnico de la Vinotinto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por familiares y fanáticos que se dieron cita para aclamar a la selección que ahora es mundialista.

El equipo de Venezuela arribó al país ayer tras obtener el boleto al Mundial de Corea del Sur en el Suramericano de fútbol sub-20, en el que se situaron en el tercer lugar.

"Gracias por este recibimiento. Nos fuimos con una ilusión y regresamos con una alegría", fueron algunas de las palabras del técnico Rafael Dudamel en su llegada al país.

"Corea del Sur se ha hecho realidad, por el esfuerzo de todos los jugadores.

Nos queda prepararnos porque no iremos a pasear a Corea", expresó con mucha seguridad el seleccionador venezolano.

El conjunto nacional logró la meta propuesta hace 18 meses, cuando se realizó el primer módulo de trabajo en San Felipe, y que culminó en Quito con un boleto en mano para tierras asiáticas, un ejemplo de que el esfuerzo y la dedicación dieron sus frutos.

Hay que darle un 70% de reconocimiento al trabajo previo que se hizo antes de ir al Suramericano.

Los módulos hechos en todo el país tuvieron su recompensa, comentó el técnico.

Por su parte, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, comentó el sacrificio hecho por la institución para cumplir con todas las expectativas del cuerpo técnico.

Hemos hecho crecer el fútbol para hacerlo sentir en todo el país.

Hago un llamado a los patrocinantes y al ministerio para invertir en la selección y llegar bien preparados a Corea, acotó el dirigente.

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Pedro Infante, se comprometió a cubrir todas las necesidades que tenga la selección.

Puedo asegurar que el equipo contará con todo el apoyo del gobierno nacional, de eso no tengan la menor duda, afirmó con seguridad el también Ministro del Deporte.

Héroes de talla mundial

Los jugadores que formaron la plantilla y lograron el mejor Campeonato Suramericano sub-20 en la historia del fútbol venezolano, se mostraron felices por cada muestra de cariño recibida.

Gracias por todo el apoyo.

Es una alegría cumplir un sueño que lo trabajamos desde hace mucho tiempo.

Con esfuerzo y disciplina logramos lo que nos propusimos", fueron las palabras del mejor arquero del torneo, Wuilker Fariñez.

Su padre, Luis Fariñez también mostró su orgullo por Wuilker, un ejemplo a seguir dentro de su familia.

Estoy satisfecho por el talento y el potencial que tiene él (Wuilker). Valió la pena tantos sacrificios.

Después de ver a estos muchachos con el pase aceptas que el esfuerzo tuvo su recompensa", sentenció.

El defensor central Josua Mejías señaló el momento por el que pasa todo el equipo como increíble, algo que no tiene explicación.

Es emocionante ver a la gente que nos apoyó hasta el final, no hay palabras para agradecerle a ellos. Estoy contento por representar a mi país en el Suramericano y ahora quiero hacerlo en un Mundial, sentenció el zaguero Vinotinto.

Me siento orgullosa, con una emoción tan grande que no me cabe en el pecho, expresó entre lágrimas la abuela del capitán Yangel Herrera, Elisa Rodríguez, esperando la salida de los jugadores por la puerta principal.

A falta de 96 días para el inicio del Mundial sub-20, los jugadores volverán al trabajo el próximo 6 de marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la isla de Margarita.

Además jugarán al algunos amistosos en Chile, otros en el continente europeo para luego instalarse en Corea del Sur, una semana antes del inicio de la justa mundialista.