Hoy - 12:40 pm

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, señaló este lunes que en el país deben celebrarse las elecciones regionales en respeto a la Constitución nacional.

“La Constitución y las leyes exigen que se realicen las elecciones regionales, lo más pronto posible. No hacerlo sería una burla al pueblo. Y que no se bloqueen los partidos políticos con formalismos y reglamentos acomodaticios”, expresó a través de un documento difundido por el arzobispado.

A su vez, Urosa Savino calificó de "grave" la no realización de los comicios el pasado mes de diciembre, por lo que cree necesario que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie el cronograma para la consulta popular.

También, denunció un "bloqueo" de la gestión de la Asamblea Nacional, lo que a su juicio está afectando el orden constitucional del país.