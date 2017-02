Hello es la canción del año y la grabación del año. Poco que discutir en este sentido. La megabalada es un alarde vocal que supera lo que ya había hecho Adele en Rolling in the deep o Someone like you, las canciones que le dieron sus anteriores premios hace cinco años. Adele subió a recoger los galardones con el productor Greg Kurstin, que además de firmar la canción como compositor, recogió el premio a mejor productor del año.