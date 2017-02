Hoy - 07:57 pm

El artista británico David Bowie, fallecido en enero de 2016, se hizo este domingo con los primeros premios Grammy musicales de su carrera, según anunció la Academia de la Grabación.

El anuncio tuvo lugar durante una ceremonia previa a la 59 edición de los premios Grammy, celebrada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California, donde se dan a conocer los ganadores en 75 de las 84 categorías existentes.

Bowie se impuso en las categorías de mejor diseño de empaque, galardón compartido con el director artístico Jonathan Barnbrook, y al álbum mejor diseñado de música no clásica, junto a Tom Elmhirst, Kevin Killen, Tony Visconti y Joe LaPorta, ambos por su último disco, Blackstar.

El rockero británico previamente había conseguido en 1984 un Grammy al mejor video en formato corto, por Jazzin for Blue Jean, pero nunca había sido galardonado en categorías musicales pese a su extensa carrera.

Durante esa gala previa también se anunciaron las victorias del maestro John Williams a la mejor banda sonora para un medio visual, por Star Wars: The Force Awakens, y de Justin Timberlake — junto a Max Martin y Shellback — a la mejor canción escrita para un medio visual, por "Cant Stop the Feeling".

La 59 edición de los Grammy, que contará con James Corden como maestro de ceremonias, arrancará a las 17.00 hora local (01.00 GMT del lunes) y será emitida en directo por la cadena CBS.