Sobre la propuesta del Papa Francisco para trasladar una de las reuniones del diálogo al Vaticano, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, destacó que el Gobierno Nacional debe ofrecer respuesta sobre la propuesta del Pontífice para llegar a un consenso entre ambos sectores políticos del país.

“Es que no hay nadie sentado con el Gobierno, no hay diálogo si no cumple las mismas cosas que el mismo vaticano en la carta del Monseñor Parolin en diciembre ofrecía, las cosas que se comprometió y hasta ahora no ha cumplido, la pelota está en su cancha".