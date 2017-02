Hoy - 08:24 am

¿En estos momentos a que te dedicas?



-Estoy activadísima como locutora con el programa Explosión Radial, el cual se escucha por Vital 101.5 FM, de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde en compañía de Franmerlys Sánchez.



¿Futuros proyectos?

-Hay planes para grabar mi primer tema y hacer un featuring con un cantante urbano de Monagas, que poco a poco está subiendo, él es “Bokita” La humildad hecha canción, que está sonando mucho con su tema musical “Motora”.



-Estuviste en un evento de talentos. ¿Qué tal tú participación allí?

-Todo un éxito, no era competencia, fue una presentación de talentos y varios invitados especiales. Después de finalizar me felicitaron porque mi actuación fue la más destacada, porque no solo canté sino que presente un show muy especial.



-¿Animadora, locutora o modelo?

-Es difícil escoger porque las tres me encantan, pero en la animación y el canto me gustaría obtener el triunfo y conocimientos internacionales.



-¿Como animadora cuales han sido tus presentaciones?

-En la animación pocos eventos, ya que es algo en que apenas estoy incursionando. Solo tres animaciones el último fue "Una noche de moda y música" de la Agencia de modelos JFP. Pero me encanta porque es el arte de hablar, entretener, comunicarse.



-Eres una chica muy seguida en tu página social del facebook. ¿A qué se debe?

-Mira, soy amante del mundo de las fotografías, cuando hay sesiones de fotos que publican, estoy de primera en la lista. Me gusta vivir el momento de las fotografías, siempre de una manera sexy pero muy artística, no es preciso desnudarse para atraer la visión masculina, con poses profesionales creo que basta y sobra. También depende del fotógrafo que tengas de turno, eso es muy importante tanto para uno como para otro, es cuestión de que haya mucha química y así lograr el objetivo buscado como lo es un arte final de las fotos con mucha clase, eso siempre lo verán en mí.

OTRAS

ACTIVIDADES:

Profesora de oratoria y dicción, se dedica a salvar vidas, ir en ambulancias y sentir la adrenalina. Es técnico en rescate y emergencias prehospitalarias, ha trabajado en hospitales, clínicas, Protección Civil, Bomberos y es presidente de la empresa de cursos, Word Professional Venezuela, Instituto de Formación Profesional.