Fernando Carrillo, quien en la actualidad se hace llamar “Ferr Carrillo”, es un talento venezolano que en las últimas décadas ha estado en la palestra mediática internacional por muchas circunstancias, entre lo controversial y el crecimiento profesional, donde resalta su gran talento por la música, la actuación y el baile.

De “Ferr Carrillo” se conoce el lado artístico, pero pocos saben de otros aspectos que lo mueven a nivel personal. Es así que desde Los Ángeles, California, el artista ofreció una entrevista en donde reveló algunos detalles de su vida profesional que no sabías, así como deseos reprimidos y sueños latentes por su amada Venezuela.

-Mi familia y yo, vivimos exiliados 7 años en Londres, y todo lo que experimenté allí, lo que veía a mi alrededor me llamó mucho la atención y a la reflexión. Cada día pensaba, cómo era posible, no tener un sistema de salud similar en mi país, como no tener una excelente calidad de vida en Venezuela. Esos deseos de ayudar, los tengo desde muy joven. Siempre fui bendecido y todo se lo debo a Dios. Te comento que me fui de Venevisión, donde tenía el mejor contrato actoral de esa época en el país, a trabajar a España, a TVE1, lo hice con un salario privilegiado. Al igual que en TVE, fui logrando mejores contratos en cada nuevo país en el que trabaje y logre obtener la mejor contratación en la historia de Televisa para un actor masculino. He hecho y sigo haciendo inversiones sabias. En México, Playa del Carmen, me fue muy bien, en el boom de mayor crecimiento turístico que tuvo esa zona. Me rodeaba y sigo rodeando de personas que saben mucho más de finanzas que yo. Soy un empresario e inversionista y me ha ido muy bien, no puedo quejarme. Como este venezolano patriota, nacionalista y honrado, ha hecho y seguirá haciendo su fortuna. Con mi trabajo, mi constancia y astucia, así justifico esta vida que me ha regalado Dios. Me tiene cuidado y consentido y por eso siento que tengo mucho que dar y devolver a mi país, a mi entorno y al mundo.