El economista y diputado ante la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad, José Guerra, estimó este domingo que lainflación en el país superará el 800%

Asimismo, Guerra aseguró que el índice de consumo cayó 12% en diciembre por "la falta de poder adquisitivo de los venezolanos".

De esta manera, exhortó al gobierno nacional a no emitir billetes sin respaldo, porque a su juicio esto generaría un aumento de la situación inflacionaria del país.

"Ellos tienen una fábrica de emitir billetes sin respaldo. Mientras el dinero de Venezuela sea inorgánico, se continuará generando la inflación (...) Y si siguen aumentando el salario, todo esto se convertirá en un circulo vicioso que no tendrá salida", expresó Guerra.

Del mismo modo, aseveró que la primera línea de combate de la oposición en Venezuela es la pobreza extrema, justificando que las nuevas generaciones de jóvenes tendrán dificultades para formarse intelectualmente.

"Si esto no cambia, los muchachos raquíticos no podrán desarrollar la parte cognitiva del cuerpo, pues el cerebro será menos expandido", dijo el economista.

Además, el economista indicó que la situación en las universidades autónomas se complica a causa de la situación alimentaria del personal y estudiantes que hacen vida dentro de las universidades.

"Las universidades están bajando la matrícula; primero, porque no hay estudiantes; segundo porque estos no pueden sostenerse alimentariamente y tercero, porque no hay profesores que puedan sostenerse con el salario que obtienen", explicó.