Israel no permitirá la entrada al país del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura, confirmó este domingo el Ministerio israelí de Exteriores.

La posible llegada de Toledo, que no ha sido confirmada de forma oficial, es esperada en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de la compañía United Airlines.

Najshón no quiso confirmar si Toledo se encuentra en ese avión, aunque fuentes de Emigración aseguran que es uno de sus pasajeros.

"No sé si está o no en el avión, pero a los efectos es irrelevante", dijo Najshón al reiterar que "no se le permitirá la entrada".