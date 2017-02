El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetrarina), Juan Crespo, afirmó este domingo que la asociación está dispuesta a reunirse con el Gabinete Ejecutivo o con "quien sea necesario" para tratar la situación panadera del país.

En entrevista televisiva, Crespo afirmó que cada uno de los barcos con trigo traídos por el gobierno nacional solo tienen capacidad de 30 toneladas, mientras mensualmente las panaderías se necesitan 120 toneladas.

Del mismo modo, mencionó que las panaderías no poseen capacidad para abastecer al país con la cantidad de trigo que se les ofrece.

"Cuando dicen que las panaderías están en las guerras, eso no es verdad. (...) Actualmente no te venden más de 150 sacos de trigos a las panaderías y eso no les permite responder a la demanda que se desarrolla en el país. Eso genera las colas", manifestó Crespo.