Hoy - 04:00 am

Esto quiere decir que vamos a consumir muchas mas calorías que en otros días, lo que le dará margen a nuestro cuerpo para tolerar una mayor ingesta de alimentos. También será un impulso para seguir mejorando y continuar con tu estilo de vida saludable.

Aquí algunas recomendaciones que debes seguir:

Con proteínas

Cuando vayas hacer tu “cheat meal” debes tratar de que esa comida contenga proteína animal para que acelere aún más tu metabolismo. Por ejemplo: una hamburguesa de carne o pollo.

Antes y después

El día de la comida trampa y el día después debes comer sano, incrementar las porciones de vegetales y las proteínas en tus tres comidas principales, así como en las meriendas. Además, debes realizar ejercicio ambos días, con pesas y 45 minutos de cardiovascular.

Bebe mucha agua

Debes tomar agua constantemente, ya que te ayudará a eliminar el exceso de líquido que vas a retener consecuencia de esta deliciosa comida.

Evita las bebidas alcohólicas

El día del “cheat meal” trata de no tomar alcohol porque los cócteles están repletos de calorías vacías, te deshidratan y no aportan beneficios al organismo. Además no te ayudarán a aumentar tu ánimo para afrontar una nueva semana con tu plan de alimentación.

Sinceridad ante todo

Si quieres que la comida trampa no desestabilice tu organismo, debes sincerarte contigo misma ¡y comer muy saludable durante toda la semana! Dependiendo de tu metabolismo y dieta, puedes hacer hasta 2 cheat meals si tu meta es mantenerte, y 1 semanal si buscas perder grasa.

Tip Eme:

Te recomendamos hacer tu cheat meal en la cena, así te obligarás a dejar de comer y no picar otros alimentos a lo largo del día.