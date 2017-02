Hoy - 06:30 pm

Milán posee una de las catedrales católicas más imponentes del mundo: el famoso Duomo, cuyas torres en forma de agujas se elevan con elegancia hasta el que fuera el punto más alto de la ciudad, con la estatua de la Madonnina. No es su único ícono. También están el Castillo Sforzesco, antigua fortaleza que fuera palacio ducal y que hoy es museo; y Santa María delle Grazie, el convento que atesora en su refectorio la maravillosa obra de Leonardo da Vinci, La última cena.

Vale la pena comenzar el viaje al centro histórico de la capital de la moda en el tranvía. Si toma el quindici (el 15) en las proximidades de la Universidad Bocconi puede observar, frente a la ventana, los palazzos emblemáticos de Corso Italia en algunos de los que divisan estupendos jardines interiores. El viaje finaliza en Piazza Fontana, tan próxima a la Piazza del Duomo que en pocos minutos puede disfrutar de la visión majestuosa de la Catedral, y acariciar el bellísimo mármol rosado que recobró su esplendor con las obras de restauración de los últimos años.

Galería y aperitivos. A pocos pasos del Duomo se encuentra un imperdible: la Galleria Vittorio Emanuele, donde es casi imposible no detenerse frente a las vidrieras repletas de artículos de lujo, ni dejar de admirar la magnífica bóveda de vidrio, debajo de la que se detienen jóvenes parejas para pisar la imagen de un toro muy dotado al que atribuyen el don de la fertilidad.

Por la galería circulan turistas variopintos: algunos, apasionados compradores, y cargan con tantas bolsas de marcas exclusivas que no les queda ni una mano libre para inmortalizarse en una selfie, mientras que otros buscan simplemente pasear por ese bellísimo lugar y llevarse de recuerdo las fotos que capturan con el celular.

Mientras, los milaneses que no parecen dejar la galería a merced de los turistas, conservan un reducto en el bar Camparino, donde se mantiene viva la tradición del aperitivo en la barra.

El centro histórico de Milán, donde también se encuentran el Teatro de la Scala y la sede del ayuntamiento, es además una de las zonas más fashion de la ciudad. Causa placer caminar por la Via della Spiga y la Via Monteleone, donde además del lujo y la sofisticación de los negocios que exhiben las últimas tendencias, la elegancia de las calles aporta un plus de encanto para que el paseo resulte más satisfactorio.

Todas las firmas relacionadas con la moda dan el presente cerca de la Piazza del Duomo, entre ellas La Rinascente, elegida en 2016 la mejor tienda por departamentos del mundo y en la que hay tanto para ver que una sola visita invariablemente deja gusto a poco. Hablando de gustos, nada mejor que llegar hasta el último piso para gratificarse con los mejores productos de la gastronomía italiana, mientras contempla una espléndida vista de las torres aguja de la Catedral.

Parada en Elba

En Milán se puede tomar un transporte a otros destinos como Bérgamo o Pavia. Una opción peculiar es la isla de Elba, a la que después de un recorrido en carretera se accede con un ferry que se aborda en Piombino. En Elba hay playas de todo tipo, incluso una con arena negra y otra conocida como Spiaggia della Ghiaie, cubierta de piedras blancas con manchas negras similares a las de los perros dálmatas, sobre las que el color turquesa del mar luce aún más intenso. Además posee tesoros que son el resultado de una larga historia de dominaciones. En Marciana, el más antiguo de los pueblos de la isla, hay testimonios de las conquistas etruscas y romanas, mientras que en Porto Azurro, el fuerte español del siglo XVI conserva aún su porte de vigía.