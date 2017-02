Hoy - 11:10 am

"Hemos perdido otra leyenda", se leía en las redes sociales el 11 de febrero de 2012.

"Espero que la vida te trate bien, y espero que tengas todo lo que soñaste. Y te deseo alegría y felicidad. Pero por encima de todo esto, te deseo amor".

Esta estrofa pertenece a una de las canciones más emblemáticas de Whitney Houston, I Will Always Love You (Siempre te amaré).

Conocida en el mundo entero por su majestuosa voz, Houston nació en 1963 con unos genes musicales inusuales: era hija de la cantante de gospel Cissy Houston, prima de la diva del pop en la década de 1960 Dionne Warwick y ahijada de la legendaria y reina del soul Aretha Franklin.

No tardó en llegar a la fama. Clive Davis, dueño de Arista Records, un bar en Manhattan, se interesó en el talento de Houston cuando tenía tan solo 19 años, y no se equivocó.

Su primer álbum "Whitney Houston", fue lanzado en 1985, y se convirtió en el disco más vendido de un artista debutante.

Durante su carrera tuvo varios éxitos, algunos de ellos ganaron premios Grammy, como "Saving All My Love for You", "How Will I Know", "You Give Good Love", y "The Greatest Love of All".

Para finales de la década de 1980 ya se había convertido en una de las cantantes de soul más exitosas de todos los tiempos: para ese entonces, había vendido 100 millones de discos alrededor del mundo, según reseña el portal de noticias BBC Mundo.

A la pantalla grande

En 1992 fue la protagonista de El guardaespaldas, una cinta que -se dice- tenía cierta relación incómoda con la realidad. Algunos rumores señalan que a Houston "se le habían subido los humos".

La flamante artista volvió al cine en 1995 y 1996 con Waiting to Exhale y The Preachers Wife, dos largometrajes cuyas bandas sonoras también cantó.

Decaída

Para el año 2007 la voz de Houston se volvió áspera y ronca, de acuerdo a la BBC, no lograba alcanzar esas notas altas por las que se había hecho famosa.

El mismo año se divorcia del cantante de hip-hop Bobby Brown, con quien tuvo una hija llamada Bobbi Kristina.

Ya para la época, las noticias sobre abuso de drogas estaban al escarnio público y la carrera de la artista empezó su decaída.

El fatídico día

Whitney Houston fue hallada muerta en una habitación del hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, 11 de febrero de 2012.

"Houston estaba en la lista de celebridades invitadas a la fiesta del empresario musical Clive Davis, fundador de Arista Records y anfitrión de uno de los eventos de la noche previa a la entrega de los premios Grammy a la música", señaló la corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Valeria Perasso.

Según dio a conocer la oficina del forense del condado angelino, la artista murió ahogada de forma accidental en la bañera de su habitación.

La autopsia reveló que problemas cardíacos y el consumo de cocaína contribuyeron a su fallecimiento.

Cabe destacar que, tres años después de la muerte de Houston, su única hija, Bobbi Kristina Brown, falleció luego de pasar casi 6 meses en coma, tras haber sido encontrada inconsciente en la bañera de su casa de Atlanta.

Viral en las redes

Definitivamente, Whitney es una de esas estrellas cuya luz nunca se apagará. No importa el país, raza, idioma, cultura o hasta la “especie”, sus fanáticos la recuerdan con un gran sentimiento.

Muestra de ello es un perrito oriundo de Bélgica el cual se emociona al cantar una de sus canciones más representativas durante un programa de televisión.

Otro caso que ha causado furor en las redes sociales es el de Julia Maritza, una niña de 13 años que padece de autismo y ecolalia, aunque esto no le impide que interprete I Will Always Love You.

Para cerrar este especial, es de resaltar que más de una vez, diversos artistas han revivido en escena los versos de Siempre te amaré, como una manera de demostrar que, Whitney Houston nunca será olvidada.