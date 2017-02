El diputado Henry Ramos Allup sostuvo un encuentro con jóvenes en Maracaibo, en el que consideró que el proceso de legalización de los partidos opositores es una estrategia del gobierno nacional para no realizar las elecciones de gobernadores.

Sin embargo, incentivó a la juventud a mantener la lucha en la calle de manera pacífica y permanente para que se legitimen los partidos.

El dirigente opositor también denunció las irregularidades de renovación de los partidos, pues el número de máquinas no se corresponde con la cantidad de firmas exigidas a recolectar y, explicó que además de todo lo que implica el engorroso proceso de recolección, el órgano electoral exige que cada votante llene una planilla.

“Hoy me informan que más allá de que nos dividieron en tandas, más allá del número pequeño de máquinas, más allá de que nos impusieron el lapso imposible de 14 horas para recoger un montón de voluntades, resulta que ahora, antes de la gente ir a poner su huella debe llenar una planilla para quitar más tiempo. Si el tiempo era imposible, ahora es más imposible. Como no quieren elecciones, quieren matar a los partidos para que no haya candidatos”, acotó.

En este aspecto, el dirigente opositor con apoyo de otros dirigentes de la Unidad alentó a la juventud zuliana a mantenerse en lucha mediante la manifestación pacífica y permanente en las calles y a incentivar al resto de la población a salir a validar a los partidos para “no caer en los mismos errores” cometidos en 2005.

Asimismo, advirtió que estas medidas adoptadas por el gobierno nacional “ quieren sacarnos de las vías constitucionales porque no tenemos colectivos armados como ellos para imponer una idea. Quieren hacernos ver como golpistas y no somos golpistas, o, ¿será que el gobierno quiere autogolpe para no hacer elecciones?”.

Finalmente, Ramos Allup reiteró su postura con respecto a la movilización cívica para lograr derrotar al régimen por la vía electoral y dijo que el gobierno no quiere comprobar lo que ya está comprobado, mediante el sufragio, “no necesita ser comprobado que en Venezuela hay hambre, no hay medicina, no hay seguridad, no hay nada… Ustedes, jóvenes, son razón de nuestra lucha. Estamos de frente en la línea de tiro porque son ustedes quienes tienen el derecho de vivir lo que este gobierno les robó”.