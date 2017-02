Hoy - 01:00 am

A tan solo un par de semanas del nacimiento de su primogénito, la ex RBD, Anahíha dado a conocer la posibilidad de no regresar al medio artístico, esto tras mencionar sentirse feliz de tener al pequeño Manuel en sus brazos, de quien no se quiere separar.

Se había mencionado en algunos medios que Anahí y su esposo querían que el bebé naciera en la Ciudad de México o en Estados Unidos, pero Manuel es 100% chiapaneco, pues nació en Tuxtla Gutiérrez, unas semanas antes de lo esperado, por parto natural y no por medio de cesárea, aseguró La Botana en su página.

“Ahora que tengo a Manuel entre mis brazos no quiero separarme de él por ningún motivo, así que en estos momentos no sé si algún día regresaré al medio artístico”, declaró Anahí, quien ya había dicho que no quería que su bebé fuera hijo único, por lo que se deduce que ya estará planeando un segundo embarazo.