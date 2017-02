Hoy - 12:00 am

Una singular forma de conocer personas a través de citas mediante una aplicación. Hater es la nueva y particular aplicación para conocer personas. Disponible solo para iOS, se encuentra en período de prueba, pero su lanzamiento al mercado está programado para el próximo miércoles, aprovechando su proximidad con San Valentín.

Con diseño elegante y chic, la app presenta una paleta de colores atractiva y bastante intuitiva a la hora de usar. Lo más divertido es navegar por la lista de las cosas más odiadas, entre las que suelen encontrarse: morder el helado y adicto a las selfies.

El creador de esta aplicación es un ex banquero llamado Brendan Alper, quien se pasó de las finanzas a la comedia. El CEO de Hater explica que esta aplicación era solo una idea que se volvió realidad después de que realizó exploraciones en las que encontró que algunas investigaciones concluían en que las personas suelen unirse en mayor cantidad por las cosas que odian y no por las que aman. Sin duda, un extremo contraste para aquellas aplicaciones que apuestan sólo a las afinidades entre parejas.

El sistema para conocer gente de Hater es muy parecido al de Tinder: hay que registrarse -obligatoriamente vía Facebook- e ir deslizando los perfiles ajenos, hacia la izquierda si no nos gustan o a la derecha si nos gustan. Cuando dos personas se han gustado, la aplicación envía un mensaje a ambos usuarios avisando de la noticia: "[Nombre de la persona] no te odia"

Apta solo para mayores de 18 años, Hater también emplea la geolocalización para establecer el rango de distancia dentro del cual buscar una afinidad.

No es difícil imaginar que entre el listado de cosas odiadas aparezcan: tender la cama, las personas que escriben con k en lugar de qu, ver películas sin prestarle atención, los comerciantes que no tienen cambio, los taxistas que no van para allá, los que no apoyan los vasos en el posavasos, los perfiles de Tinder falsos, las personas que no dan los buenos días, tragarse un chicle, atascarse en un embotellamiento, los que comen en el cine con la boca abierta, que se te caiga la tostada del lado de la mermelada y los que toman el ascensor cuando va en sentido contrario.