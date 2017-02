Hoy - 02:00 pm

Hoy circulará la última edición del semanario La Verdad Impresa de El Carabobeño. La razón: falta de papel, una censura impuesta por los gobiernos nacional y regional a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, informó el rotativo.

Esta no es la primera vez que El Carabobeño afronta una situación de cierre. El 17 de marzo de 2016 salió de circulación la edición impresa que durante 82 años rodó diariamente, incluso en los peores momentos políticos de este país.

El diario recordó que el 19 de marzo de 2015 llegaron las últimas 72 bobinas de papel que la corporación Maneiro le vendería al periódico.

“El Carabobeño salió de circulación y se mantuvo solo en versión web y con su radio online hasta el 30 de septiembre de 2016, cuando se logró adquirir, a precios exorbitantes, una cantidad de papel para hacer circular un semanario de edición limitada. Su razón de ser: seguir informando y contrarrestar la hegemonía comunicacional que se instauró en la región”, indicaron en el rotativo.

Sin embargo, esa materia prima se acabó. Permitió que circularan 17 ediciones; la última saldrá a los kioscos este viernes.

El Carabobeño no podrá seguir poniendo a circular su versión impresa. No obstante, se mantendrá firme a través de su página web, www.el-carabobeno.com, y su radio online, informando sobre el acontecer noticioso de la región, el país y el mundo. “La censura no logrará callarnos”, afirmaron.