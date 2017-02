Hoy - 03:20 pm

Quienes han tenido inconvenientes para retirar en las casas de cambio ubicadas en Cúcuta, Colombia, los pesos comprados en las de Venezuela deberán esperan más de 10 días hábiles para intentar retirarlos otra vez.

Esa es la información que reciben las personas de los operadores cambiarios, que después de 20 días de haber comprado la divisa colombiana no han podido retirarla.

A través de un servicio telefónico se les advierte que deben esperar un lapso hábil para obtener los pesos. A unos les han indicado que son 10 días hábiles y a otros 15 días hábiles.

“A quien me dio esa información por teléfono yo le dije que esa no es la información que nos dan cuando uno va a comprar los pesos”, indicó una compradora que invirtió 300.000 bolívares en la compra de pesos, luego de la cita que programó el 25 de enero. Relató que al día siguiente consignó los requisitos exigidos y pagó las divisas con un cheque personal.

“Le pregunté a la operadora que me atendió cuándo podía retirar los pesos y me indicó que tenía que esperar 48 horas después de que me debitaran el dinero de mi cuenta. El cheque lo cobraron al día siguiente que pagué los pesos”, señaló.

Luego de ocho días viajó a Cúcuta y se dirigió a una de las tres casas de cambio asignadas en esa localidad para retirar el dinero. “Me fui temprano. Llegué a las 8:00 de la mañana y me tocó el puesto 321. Había muchísima gente porque a toda la gente de la frontera le asignan esa casa de cambio. No pude retirar los pesos. Hice cola todo el día, que era larguísima, y a las 6:00 de la tarde cerraron y no podía pasar. El día anterior esa casa de cambio cerró más temprano, a las 3:00 de la tarde, porque hubo un altercado con unos compradores venezolanos”, indicó.

Decidió pernoctar en Cúcuta para intentar retirar las divisas al día siguiente. La decisión le acarreó un gasto adicional: pagó 40.000 pesos por una noche de hotel, hidratación y alimentación para intentar, por segundo día, ingresar a la casa de cambio en Cúcuta.

“Logré pasar a las 11:00 de la mañana del día siguiente y me dijeron que mi envío no estaba listo. Yo no podía quedarme otra vez”, narró.

Regresó a San Cristóbal sin las divisas ni el mercado que tenía previsto comprar con los pesos y solo con la recomendación de solicitar una explicación vía telefónica en la casa de cambio en Venezuela. Añadió que además de haber hecho la inversión en compra de pesos, y sin resultados, debe comprar en Venezuela a sobreprecio lo que iba a adquirir en Colombia.

Otras personas cuentan que han optado por pernoctar en la acera frente a las casas de cambio en Cúcuta para empezar a hacer fila a las 4:00 de la madrugada.

ElDato

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, destacó que la venta de gasolina a precios internacionales no está haciendo efecto”. Indicó que la medida no fue aceptada por el gobierno de Colombia: “Ellos quieren que les permitamos cobrar en Colombia una sobretasa por el litro de gasolina y que Venezuela les pase parte de la ganancia porque los vehículos y gandolas son de empresas colombianas”. Aseguró que en el vecino país le ordenaron a la Dirección de Impuestos perfeccionar las leyes a favor del contrabando. “Nosotros tuvimos que inventar una figura jurídica del contrabando de extracción para poder castigarlo en Venezuela”.