El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió donaciones de la constructora Odebrecht, según su exministro consejero y fundador del bufete MossackFonseca, Ramón Fonseca Mora, en declaraciones que ofreció este jueves.

"A mí el presidente Varela, que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo", dijo Fonseca a periodistas, momentos antes de entrar a declarar en la fiscalía.

La fiscalía panameña allanó este jueves las oficinas del bufete de abogados MossackFonseca en una operación ligada al operativo anticorrupción Lava Jato, de Brasil, y los papeles de Panamá, informó la entidad judicial.

Mossack Fonseca se vio obligado a dimitir el año pasado tras el escándalo de los "Papeles de Panamá", una filtración que reveló cómo desde ese despacho de abogados se crearon sociedades opacas para presuntamente evadir impuestos a escala mundial o esconder dinero procedente de actividades ilícitas.