Hoy - 06:15 pm

El ex senador Jeff Sessions juró este jueves su cargo como fiscal general de EE.UU. con la promesa de combatir el "auge del crimen" en el país y la "ilegalidad" migratoria, al asegurar que actuar contra quienes llegan al país sin documentos no es "inmoral" ni "indecente".

"Usted (Trump) ha dicho algo en lo que yo creo y que creo que el pueblo estadounidense comparte: que necesitamos un sistema legal de inmigración, que se ajuste a los intereses del pueblo de Estados Unidos", subrayó Sessions.

"Eso no está mal. Eso no es inmoral. Eso no es indecente. Admitimos a más de un millón de personas al año en el país legalmente, y tenemos que acabar con esta ilegalidad que amenaza la seguridad pública y rebaja los salarios de los trabajadores estadounidenses", añadió el nuevo fiscal general.

Sessions no mencionó específicamente las medidas que ha tomado el presidente de EE.UU., Donald Trump, para endurecer la lucha contra la inmigración ilegal ni a su veto a la entrada al país de los refugiados y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, que es ahora objeto de litigio en los tribunales del país.

Durante la ceremonia, Sessions también opinó que el auge en la actividad criminal en EE.UU. no es "una incidencia pasajera".

"Mi opinión, después de estar involucrado en temas de justicia criminal durante muchos años, es que esta es una tendencia peligrosa y permanente, que pone en riesgo la salud y la seguridad del pueblo estadounidense", manifestó Sessions.

Por su parte, Trump elogió a Sessions y aseguró que será un "gran protector del pueblo" como fiscal general gracias a su "absoluta firmeza" en defensa de sus posturas.

"Está mejor formado para ello (el cargo de fiscal general) que nadie más. El nivel de respeto que tiene en todo este país como antiguo fiscal, sin mencionar su servicio como senador estadounidense, es absolutamente increíble", aseguró el mandatario norteamericano.