Hoy - 04:30 pm

El Gobierno nipón probará convoyes de camiones con piloto automático en sus carreteras desde 2018, dentro de su estrategia para promover este tipo de vehículos y ante la escasez de camioneros en el país, informó este jueves el diario Nikkei.

El proyecto se basa en el concepto de "platooning" (también denominado trenes de carretera), una agrupación de vehículos automatizados que incrementa la capacidad de transporte de las autopistas o autovías.

El plan, concebido por los ministerios nipones de Transporte e Industria y la oficina estratégica de telecomunicaciones, consiste en desarrollar camiones sin conductor y conectados de forma inalámbrica con un vehículo que encabezaría el convoy conducido por un piloto humano.

Estos camiones "inteligentes" serían capaces de acelerar y frenar manteniendo la distancia de seguridad por sí mismos, así como de realizar cambios de dirección e interpretar diferentes situaciones en carretera.

Las compañías niponas del sector Isuzu Motors y Hino Motors ya están desarrollando modelos de este tipo, mientras que el Gobierno planea habilitar una vía experimental especial para los convoyes en la autovía Shin-Tomei que conecta las ciudades de Tokio y Nagoya (centro).

El Ejecutivo tiene previsto comenzar a realizar pruebas con este sistema a partir de 2018 en esa vía, una de las más transitadas del país, según señalaron fuentes gubernamentales al citado diario económico.