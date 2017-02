Hoy - 03:10 pm

Share to FacebookShare to Google+Share to WhatsAppShare to PinterestShare to TelegramShare to Email

Las embajadas de Estados Unidos podrían exigir a los solicitantes de visa sus contraseñas para acceder a sus redes sociales con el fin de efectuar controles más estrictos, declaró este martes el secretario de Seguridad Interior, John Kelly.

Esta medida está encaminada a reforzar los controles previos de los visitantes y a eliminar a aquellos que puedan constituir una amenaza a la seguridad, lo que Donald Trump calificó de “verificación extrema”.

La medida afecta particularmente a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Libia, Iraq, Somalia, Sudán y Yemen), cuyos procedimientos de control aun son muy débiles, señaló Kelly.

“Queremos tener la posibilidad de consultar sus redes sociales con las contraseñas”, declaró Kelly en una audición ante la comisión sobre Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

“Es muy difícil efectuar verdaderos controles en esos países, en esos siete países (…), pero si vienen queremos poder ver los sitios web que visitan y que nos den sus contraseñas para que sepamos qué es lo que hacen en Internet”.

John Kelly indicó que todavía no se había tomado ninguna decisión al respecto pero que, sin duda, en el futuro se iba a aplicar controles reforzados, aunque esto signifique plazos más largos para la obtención de visas.

“Si no quieren cooperar, entonces no entran” en Estados Unidos, concluyó.