Hoy - 04:40 pm

Tomás Aguilera, representante estudiantil del movimiento UDO 70, que hace vida en la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Anzoátegui, aseguró que están en desacuerdo con la negativa de las autoridades de realizar cambios de carrera, especialmente en la escuela de Medicina.

Según los bachilleres, la respuesta de los directivos es que actualmente existe hacinamiento en las aulas y los laboratorios, por lo que no se seguirán aceptando cambios para ingresar a esta escuela.

Aguilera afirma que no pueden eliminar esa opción porque los jóvenes estudiantes no podrán avanzar en sus carreras.

“Los cambios no se pueden negar, deben dejar que al menos los mejores promedios puedan tomar esta opción, un bachiller no puede pasar dos años estudiando una carrera que no quiere”, enfatizó.

Agregó, además, que la Federación de Centros Universitarios (FCU) está en contra de que se incluya los traslados en conjunto con los cambios dentro del núcleo.

“En el corte anterior se hicieron 58 cambios para medicina, de los cuales 53 eran traslados de núcleo, por lo tanto los bachilleres de aquí se quedan sin oportunidad de sus cambios, se les está dando prioridad a los traslados y debería ser al menos equitativo”, comentó.

El representante estudiantil aseguró que existen casos, los cuales conoce muy de cerca, en los que los estudiantes tienen hasta tres semestres sin inscribir su tesis (12 créditos) porque no hay cupo, por lo tanto insiste en que de esa manera continuará el hacinamiento ya que los jóvenes no podrán terminar sus carreras.

Expresó que la solución es flexibilizar las normas de inclusión y permitir -además- a los profesores que tengan la opción de incluir ciertos casos en las aulas.

El directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo), Tirso González, indicó que esta medida es una política de la universidad que se da en función de la disponibilidad de aulas y laboratorios, los cuales, en el caso de la escuela de medicina, están saturados.

“La sugerencia es que el reglamento para traslados de núcleo, así como el de reingresos debe ser actualizado de manera inmediata para brindar mejores opciones y así los estudiantes puedan optar a las carreras que desean sin retrasarse”, expresó el profesor.

González aseguró que la actualización de los reglamentos es algo urgente en la Universidad de Oriente, pues de esa manera se pueden agilizar las peticiones de los bachilleres.

Actualización

Tanto estudiantes como profesores coinciden en que ya es momento de que se realice una actualización en el reglamento de traslados y reingresos de la Universidad de Oriente.

“Las autoridades deben tomar en cuenta las maneras para facilitar a los estudiantes su desarrollo dentro de la universidad, muchas veces se ingresa por una carrera para luego iniciar en la que realmente se quiere”, expresó Julia Montes, estudiante de Cursos Básicos.