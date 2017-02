Hoy - 12:40 pm

Durante la edición número 100 de su programa radial Hablando de Poder, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, señaló que la renovación de los partidos políticos anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no es un capricho” del Ejecutivo Nacional sino es un proceso apegado a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Señaló que el referido proceso está fundamentado en los artículos 10, 16, 25 y 32 del mencionado instrumento jurídico y agregó que pese a que dicha legislación cuenta con una reforma parcial realizada en el año 2010, los artículos expuestos no han sufrido modificación alguna desde 1965.

“El artículo 10 habla de la formación de un partido en el estado que necesita presentar la lista de sus inscritos, la cual no debe ser menor al 0,5 por ciento; el artículo 16 indica que para constituir un partido nacional debe presentarse, por lo menos, la nómina de inscritos en 12 estados; el 25 dice que el partido que participe en una elección y no llegue al uno por ciento de los votos válidos, tiene que renovar su nómina y el 32 en el literal C dice que queda cancelado el partido cuando éste deje de participar en dos elecciones constitucionales seguidas”, explicó.

Cuestionó que los partidos políticos opositores “chillen” por el proceso de legalización y afirmó que el proceso está “papaya”, ya que cuando la ley establece que un partido nacional se legaliza reuniendo el 0,5 por ciento en 12 estados del país, no especifica en cuáles y, en este sentido, aconsejó a estas organizaciones seleccionar los de menos población electoral, con lo cual, 23 mil 320 firmas de electores serían suficientes. “¿No las van a tener?”, se preguntó.

“Les recuerdo que lo que pide el CNE para la renovación es el 0,5 por ciento de inscritos en el registro electoral en 12 estados, entonces si yo tomo los 12 estados de menor población electoral eso son 23 mil 320 firmas, es decir que un partido con 23 mil firmas se legaliza, es más, yo en dos horas llamo a la sala situacional para que me llenen la plaza de toros y me la llena en dos horas, entonces ¡si usted no puede reunir 23 mil firmas está confirmando que no puede ser un partido nacional!”, enfatizó.

Ameliach resaltó también que la legalización de los partidos políticos de oposición que no participaron en los últimos tres procesos electorales con su tarjeta, sino bajo la figura de la MUD, deben, según la mencionada ley, renovar su nómina de inscritos y que esto no se trata de un “capricho” del CNE como lo pretenden hacer ver a través de sus empresas de comunicación.

Recursos judiciales

Asimismo, el Gobernador de Carabobo recordó los recursos judiciales introducidos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el primero presentado por César Burguera el 1° de junio de 2015, el cual se trata de un Recurso de Interpretación del artículo 67 de la Constitución Nacional y de los artículos 10, 16, 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Además mencionó que el 17 de junio de 2016, el CNE solicitó una aclaratoria sobre el recurso de interpretación interpuesto previamente, específicamente en cuanto al literal C del artículo 32 de la referida ley en la que el TSJ aclaró que “los partidos que no participaron en la elección presidencial de 2013 y en las parlamentarias de 2015 están clausurados; debe cancelarse su inscripción”.

El integrante de la dirección nacional del Psuv indicó que pese a esto y a favor de la democracia en el país, “el Tribunal Supremo de Justicia les dio una ñapa, y les otorgó una prórroga de tres meses, los cuales están próximos a vencerse, para legalizarse”.

La MUD con días contados

Ameliach reiteró que según el articulo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones “en el literal D dice que se cancelará la organización política cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la ley, ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados o su actuación no estuviese ajustada a las normas legales, es decir, que haya violado la ley”.

El mandatario regional recordó que la MUD durante la recolección de manifestaciones del uno por ciento para que dicho partido pudiera accionar como representante y promocionar el Referéndum Revocatorio, cometió una gran cantidad de ilícitos y reveló que el vicepresidente de Política Electoral del Psuv, Jorge Rodríguez, introdujo recursos ante la Sala Constitucional del TSJ y ante el CNE.

“Es público y notorio que hay unos recursos e incluso el artículo 32 de la referida ley dice que cuando existiesen pruebas de que se cometieron los delitos el CNE debe accionar el artículo 32 de oficio y en 30 días debe decidir la clausura del partido y dice también que otro partido puede solicitar la clausura de otro que haya cometido irregularidades, la MUD tiene sus días contados”, sentenció.