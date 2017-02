Hoy - 10:30 am

Desde las 2:00 de la mañana esperan ciudadanos de las diferentes parroquias de Maturín por el proceso de carnetización de la patria en la plaza Bolívar. Sin embargo, por quinta vez para algunos, la jornada fue postergada.



Cruz Burgos, residente de Los Guaritos, explicó que la última vez les citaron para hoy jueves 9 de febrero. "Pero cuando llegaron los funcionarios, nos dijeron que debemos retornar el martes 14".



La vana espera caldeó los ánimos. Neida González, procedente de Vuelta Larga en La Pica, subrayó que les exigen el carnet para retirar las bolsas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción.



"Además, el carnet no sale de forma inmediata. Debemos esperar otros cinco días y calarnos otra cola", denunció.



El motivo del retraso, según la directora estatal del frente Francisco de Miranda, Lourdes Aponte, es por el proceso especial por el día de la juventud que se está realizando en los liceos y universidades de la entidad.



En respuesta, adultos mayores y discapacitados exigieron una jornada especial también. " He venido cinco veces, desde las 5:00 de la mañana. No aguanto este trote", expresó el abuelito Juan Garcés.



Informaron además que unas 60 personas dejaron sus cédulas a los funcionarios el domingo, y hasta el momento no han recibido respuesta. "Exigimos más seriedad, aquí hay gente esperando desde las 2:00 de la mañana", expresó Carlos Romero.