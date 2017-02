Hoy - 05:16 am

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria clausuró por tiempo indefinido una planta potabilizadora ubicada en el sector Las Brisas del Orinoco, justo al lado del Colegio Nacional de Periodistas, por la venta de agua contaminada.



Así lo informó el contralor de Monagas, Héctor Chaurán, quien añadió que el establecimiento no cumplía las condiciones sanitarias exigidas por la ley. "No tenía pozo profundo, ni tuberías de acero inoxidable. Además, no lavaban los botellones apropiadamente y ello permite la proliferación de infecciones", señaló.



Aseguró que cada año Monagas reporta hasta 30 mil casos de diarrea por enfermedades transmitidas por alimentos. "Muchas veces esto se debe al uso de agua contaminada. Esta es la tercera potabilizadora que cerramos ", dijo.