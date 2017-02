Después del gran éxito en el evento Super Bowl, Gaga estrenó el vídeo John Wayne, el segundo sencillo de su álbum Joanne, a través de su plataforma Apple Music.

Afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, el videoclip solo está disponibles para usuarios de Apple Music pero gracias al preview que Gaga compartió en sus redes sociales, se pudo conocer de su excentricidad e increíbles coreografías y vestuarios.

I’M STRUNG OUT ON #JOHNWAYNE! Surprise! Next #JOANNE music video out now exclusively on @AppleMusic https://t.co/TYIkxcietH #GagaJohnWayne 🐎 pic.twitter.com/dSwKwVz9Zf