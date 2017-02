Hoy - 01:07 am

No solo a ellos les gusta hacer maldades en la cama , pues a ti también. Alguna vez has pensado en el sexo rudo, las esposas e incluso has experimentado con posturas diferentes, pero esto requiere que te desinhibas en la cama. Toma nota de cómo lograrlo

Los sexólogos sostienen que a las mujeres les suele costar un poco más eso del soltarse el moño y proponer experiencias nuevas en el sexo. Hablar de las cosas que te excitan es muyimportante , pues fortalece la relación con tu pareja.

Puesto que es más fácil decirlo que hacerlo te damos una guía que te ayudará en el paso a paso y ¡Desinhíbete en la cama!

1.- SABER QUÉ QUIERES

Es casi imposible que le digas a tu pareja lo que quieres hacer si tú misma no sabes que deseas. Para lograr esto debes explorar tu cuerpo, la masturbación puede ayudar. El roce diferente incluso los juguetes te ayudarán a definir este punto.

Toma nota de lo que te gusta y coméntaselo en el momento de intimidad. También puede hacer una lista de deseos sexuales y que él haga la suya y prometan cumplirlas en su mayoría.

2.- “TENEMOS QUE HABLAR”

Esta frase tan temida por los hombres no siempre es algo malo, en especial si se trata de sexo. El segundo paso es hablarlo frente a frente, coméntale si te gustaría probar algún juguete, tener más sexo oral o algo más agresivo. Es el momento de dejar claras tus intenciones.

Para romper el hielo visiten una sex shop y dejen volar la imaginación. Si ya hiciste tu lista de fantasías sexuales y decidiste guardarla para un momento íntimo, pues es ahora, de esa forma no necesitaran ningún otro implemento para llegar al placer.

3.- COSAS DE DOS

Este es el último paso, pero uno de los más importantes , después de las revelaciones habla con tu pareja y pregúntale qué le pareció. Es bueno saber cómo se ha sentido o qué piensa al respecto y si encima si has tenido un orgasmo de esos loco, para él será motivo suficiente para repetir.

Si esta primera experiencia fue todo un éxito no dejes de intentar cosas nuevas.