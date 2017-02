La diputada por Patria Para Todos, Ilenia Medina, informó que se los partidos del Polo Patriótico se reunirán para tomar una decisión referente a la renovación de partidos políticos, al considerar que ellos han acudido con su tarjeta y por esa razón no deberían entrar en el proceso.

Explicó que los partidos de la Mesa de la Unidad deberían ser cancelados y los del Polo Patriótico serían los únicos que podrían renovarse porque han estado en los procesos con su tarjeta.

A la vez que explicó que si la Unidad es tomada como partido, debe recoger firmas solo ese sector, “exigimos que los únicos que tienen que recoger firmas son los partidos de la derecha no nosotros, nos negamos aceptar –desde Patria para Todos- vamos a reunirnos esta tarde los partidos del Gran Polo Patriótico para evaluar esa decisión del CNE, que con todo respeto en este caso consideramos que están están al margen de la Ley y la Constitución”.

Aunque recalcó que los partidos de la MUD son ilegales porque no han usado sus colores y símbolos, “si ellos lo hicieron por una decisión política -que queremos comprender saltando lo que la ley establece-, no pretendan lo que a nosotros nos van aplicar lo mismo, no son las mismas categorías. Si ellos –la MUD- quieren ser magnánimos con partidos que no existen, los partidos del Gran Polo tenemos derecho a exigir la misma magnanimidad porque hemos participado con nuestra tarjeta en todos los procesos”.