Hoy - 08:50 pm

El taponero Francisco Buttó consiguió colocar su nombre en el tope de una lista privilegiada, al conseguir el pasado domingo su noveno encuentro salvado en la Serie del Caribe.

Buttó fue el cerrojo en el compromiso del domingo, donde las Águilas del Zulia lo conquistaran 4 carreras por 3 ante los Tigres del Licey, dejando atrás al mexicano Luis Ayala en el primer lugar de todos los tiempos.

“Wilson Álavarez me dijó que iría a lanzar en el noveno porque Hassan Pena no estaba disponible”, contó el nativo de Maturín. “Me enteré cuando llegue al hotel, porque mi hermano me envió una foto a mi telefono, que se consiguió en las redes sociales. Nunca pensé que había logrado eso”.

El nativo de Maturín disputó su octava serie, otra cifra que cautiva. Ya era dueño del récord de salvamentos para una edición, la celebrada en 2009, en Mexicali, con cuatro y donde fue votado como el Jugador Más Valioso.

A pesar de que las Águilas no consiguieran su objetivo de traerse el campeonato a Venezuela, en lo personal, el serpentinero se encuentra contento por su actuación y por oportunidad brindada por la gerencia y cuerpo técnico de sus cualidades.

Buttó preservó una victoria en 2005, una en 2007, cuatro en 2009, dos en 2011 y una más ahora.