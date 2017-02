Hoy - 06:10 pm

Ya sea que estés comenzando o tengas tiempo en esto, el cuerpo humano es bastante complejo y diferente, para unos la flexibilidad, condición física y resistencia es un proceso más sencillo, mientras que a otros les cuesta más; sin embargo, todo progreso está en la constancia

Por eso, hoy queremos hablarte de las fases del fitness para que sepas dónde te encuentras y sigas avanzando

Principiante

Tu evolución es casi inexistente, aun no estás en la condición física para asumir largas horas de entrenamiento, pues te agotas con facilidad, no acabas tus rutinas. Siempre estás jadeando y eso te desanima. Pero, no permitas que eso te límite continúa esforzándote pues es solo el comienzo.

Debes dormir bien, hidratarte, animar y no detenerte. Y veras como poco a poco tu resistencia mejora y podrás ir aumentando la dificultad de tus ejercicios.

Intermedio

¡Felicidades! Pues si estás aquí quiere decir que no te has rendido, usa esto como motivación para seguir avanzando, prueba nuevas disciplinas, exígete cada vez un poco más. Ya no te detienes cuando te cansas, la dificultad de tus ejercicios ha aumentado y la respuesta de tu cuerpo también, seguramente ya estás observando los resultados en tu cuerpo y en tu estilo de vida, así que eso también debes usarlo para darte ánimo.

Aunque tu progreso sigue siendo moderado, esta es la fase más larga ya que una vez que la superas eres coronada como una mujer totalmente fit. Eso si no te confíes, aun estando aquí muchas han abandonado.

Avanzado

Para ti comer balanceado, descansar y hacer ejercicio no es solo un hábito ya es tu vida, tu cuerpo te lo pide a gritos y te complace hacerlo porque ya es parte de ti. Lo intentaste y lo lograste, tu cuerpo se ha tonificado, tienes más energía, fuerza y resistencia.

Recuerda no exigirte demasiado y respetar tus límites, sé una persona totalmente fitness pero responsable.